Sergio Ramos y duelo ante el Real Madrid: “Mi escudo es el del PSG e iré a muerte”

Una de las parejas más atractivas que nos dejó la Champions League fue el partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Un duelo lleno de morbo, donde tendrá el regreso de Lionel Messi al Bernabéu, la presencia de Kylian Mbappé y otro regreso, uno que les dolerá a los madridistas, el de Sergio Ramos.

El defensor jugó hasta el año pasado con los merengues y regresará por primera vez al Bernabéu, pero con otra camiseta. En ese sentido, el zaguero se refirió, en la inauguración de uno de sus gimnasios en España, a este apronte y fue claro, comentando que “mi escudo es el del PSG e iré a muerte”. Además, sostuvo que “el destino ha sido caprichoso. Hubiera preferido a otro rival. Sabéis el cariño y el amor que le tengo al Real Madrid y eso no cambiará nunca”.

“Es una mezcla de sensaciones. El Santiago Bernabéu es mi casa. Aquí he vivido los mejores años de mi vida y será gratificante tener la despedida que no tuve en su momento. Me hubiera gustado que fuera de otra forma”, insistió.

Por otra parte, Ramos se refirió a su estadía en el PSG, donde comentó que “me trataron fantástico desde que llegué. En el vestuario también. Aunque hay futbolistas muy populares, son personas como cualquiera de nosotros. Nos estamos conociendo, y es necesario para rendir al más alto nivel”.

Finalmente, se refirió a un posible regreso a la selección española, el cual anhela: “Ojalá pueda ir. Yo, encantado. EsLuis Enrique el que decide, pero me gustaría volver a ir a la selección”.

Recordemos que Sergio Ramos solo ha jugado un partido como titular en el cuadro parisino y fue el 28 de noviembre ante el Saint-Etienne, debido a una lesión, lo cual ha generado la molestia de los hinchas.