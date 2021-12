El Kun dice adiós: “He decidido dejar de jugar al fútbol”

Conmoción en el mundo del fútbol. Luego de muchas especulaciones, finalmente Sergio Agüero comunicó su retiro del fútbol profesional debido a sus problemas cardiacos. A través de una conferencia de prensa, el atacante argentino dio a conocer la noticia.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Estoy muy feliz por la decisión que tomé… lo primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión”, dijo sin poder contener las lágrimas.

“Estuve en manos de los médicos y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible por si había alguna esperanza pero no había muchas”, complementó el atacante.

Pese a la evidente tristeza, Agüero agradeció las muestras de cariño e hizo un balance de su carrera. “Muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñé jugar al fútbol desde los 5 años que toqué una pelota y mi sueño era jugar en Primera, nunca pensé llegar a Europa. Gracias a Independiente, me formé allí, al Atlético que apostó por mí con 18 años, a la gente del City, que saben lo que siento por ellos, dejé lo mejor allí y me trataron muy bien y a la gente del Barça, a Joan que contactaron con mí. Sabía que venía a uno de los mejores clubs del mundo y me trataron muy bien. Y a la selección argentina que es lo que más amo“, afirmó.

Agüero vistió las camisetas de Independiente (Argentina), Atlético de Madrid (España), Manchester City (Inglaterra) y Barcelona (España), jugó 685 partidos y marcó 385 goles.