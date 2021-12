¡De miedo! Los grupos que dejó el sorteo de la Nations League 2022/23

Este jueves se desarrolló en Suiza el sorteo de la Nations League 2022/23, donde hubo un grupo que llamó la atención. Se trata del Grupo A3, el cual tendrá la participación de Italia, Alemania e Inglaterra.

El torneo que se creó hace dos años, tendrá su inicio con cuatro jornadas en junio y con otras dos entre el 22 y 27 de septiembre.

En ese sentido, el grupo que más llamó la atención fue el A3, donde tendrá a Italia, la campeona actual campeona de la Eurocopa 2020; Alemania, campeones del mundo en Brasil 2014; e Inglaterra, subcampeona de la Eurocopa 2020. Este grupo lo cierra Hungría.

En tanto, Francia, la actual campeona de la competencia, encabeza el Grupo A1, junto a Dinamarca, Croacia y Austria.

🏆 The #NationsLeague draw is complete!

🔴🔵🟢🟡 Which matches are you most looking forward to in 2022/23?

— UEFA (@UEFA) December 16, 2021