Kylian Mbappé evita hablar sobre su futuro: “Puede haber espacio para la imprevisto”

Kylian Mbappé es toda una estrella en Francia. El atacante del Paris Saint-Germain se ha dedicado a conceder distintas entrevistas en medio de los rumores de su salida del cuadro parisino. Sin embargo, ha evitado hablar sobre su futuro.

El último diálogo del astro francés con un medio de comunicación fue con Paris Match, donde fue portada de la revista y dio a conocer parte de su vida personal. “Los vínculos humanos son más fascinantes que el dinero”, reconoció Mbappé, en medio de los ofrecimientos del PSG por ser el mejor pagado del plantel.

“Es la experiencia de vida lo que cuenta más que ganar dinero, aunque sea importante, porque tenemos familias que mantener. Tengo ganas antes de descubrir, de viajar, de encontrarme con jugadores de culturas diferentes… Ahora que hablamos de carrera, puede haber espacio para lo imprevisto. Darse gusto, crear la sorpresa, forma parte de la belleza del deporte. Pueden ocurrir cosas que cambian tus planes: es imposible predecir qué haré en los 20 próximos años”, complementó.

Respecto al Paris Saint-Germain aseguró que el cuadro parisino “ha hecho esfuerzos considerables para tratar de mejorar el equipo a lo largo de los años. Solo falta solucionar algunos detalles y tratar de ganar. En el fútbol hay una buena parte de suerte; pero hay que provocarla y tal vez no lo hemos hecho lo suficiente”.

Mbappé, además, afirmó que las figuras con las que cuenta el PSG han sido determinantes para conseguir sus objetivos grupales. “En el PSG hay muchas estrellas y el resultado está ahí: ¡ganamos títulos. Por supuesto, tienes que aceptar concesiones cuando no eres la única estrella, pero no veo que sea malo, al contrario”, indicó.

Por último, se refirió a la presión a la que debió someterse desde muy joven al ser considerado una promesa del fútbol mundial. “Fue un poco difícil al principio, este sentimiento de ser considerado una joya… Afortunadamente, mis padres no me hablaron de sumas de dinero. Y tenían razón, ¿cómo se puede educar a un niño de 14 años después de decirle que vale millones de euros?. Nunca se oponen a mis decisiones y no me han impuesto nunca nada, ni siquiera cuando era menor. Siempre me han explicado que era mejor así, porque en caso de error o de mala decisión, no se lo reprocharía”, sentenció.