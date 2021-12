No levanta cabeza: Leeds de Bielsa nuevamente es goleado en la Premier League

El Leeds de Bielsa no encuentra el camino en la Premier League, en uno de los pocos partidos de la jornada sabatina que se pudo disputar producto del Covid-19 en Inglaterra, cayó 1-4 en condición de local ante Arsenal de Arteta.

La apertura del marcador fue obra de Gabriel Martinelli a los 16 minutos de compromiso, a los 28 minutos y 42 minutos el mismo Martinelli y Saka respectivamente aumentaban la goleada. Finalmente Emile Smith-Rowe selló el partido a los 84 minutos, el descuento del Leeds lo convirtió Rapinha a los 75 minutos del compromiso.

Difícil presente para el Loco, ya que su equipo ha recibido 11 goles en los últimos dos partidos, además el elenco blanco completó 4 partidos en los cuales no conoce de victorias. Con este resultado, el Leeds se estancó en la decimosexta posición con 16 puntos. Mientras que el Arsenal que está en muy buen momento de la mano de Arteta, se mantuvo en la cuarta posición y en puestos de Champions League con 32 positivos.

En la próxima fecha, el elenco de Bielsa tendrá un duro compromiso ya que visitará el Anfield Road para jugar ante el Liverpool, duelo que se disputará el próximo 26 de diciembre. Mientras que el elenco Gunner visitará al Norwich, colista de la competición.

𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗧𝗶𝗺𝗲: #LUFC fall to a 4-1 defeat against Arsenal at Elland Road pic.twitter.com/uBJQ5ax6lv

— Leeds United (@LUFC) December 18, 2021