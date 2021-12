Thomas Tuchel arremete contra la Premier: “No me importan los próximos partidos, me importa la salud de los jugadores”

El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, criticó duramente a la Premier League luego que les negaran el aplazamiento del partido ante el Wolverhampton.

La escuadra de Londres igualó sin goles ante el Wolves en un compromiso donde solo contó con seis jugadores en la banca de suplentes, dos de ellos porteros, debido a un brote de Covid 19 al interior del plantel.

“No hemos tenido una preparación sencilla porque hemos estado varios días con positivos y luego hemos viajado juntos durante tres horas. Hemos cenado juntos y entonces ha llegado el contagio de Jorginho”, comenzó diciendo el técnico a la BBC.

“La gente está preocupada porque han estado en el mismo autobús y han estado cenando juntos. Esto no ha sido suficiente para posponer el partido y hemos tenido que jugar, pero no se puede pedir a los chicos que estén concentrados al 100%”, complementó Tuchel.

Durante las últimas horas, Jorginho dio positivo y se unió a los casos de Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi, Timo Wener y Romelu Lukaku.

“Hoy a las 8:30 de la mañana han llamado a nuestras puertas en el hotel para hacernos un nuevo test del que no nos habían avisado. No nos han dejado dormir. No puedo hablar de otros partidos, solo del mío. No ha sido seguro. No me extrañaría que en los próximos test tengamos más positivos. ¿Cómo va a parar si vamos en el mismo bus y cenamos juntos como si nada pasara?”, criticó Tuchel.

El estratega nacional fue categórico y se lanzó contra la competencia. “No me importan mucho los próximos partidos, solo me importan los siguientes test y la salud de los jugadores. Hoy Kovacic tuvo que jugar media hora después de diez días en los que ha estado con Covid. ¿Quién asume la responsabilidad por eso? Kanté solo había entrenado un día, Chalobah, dos”, cerró.