La mano dura de Pep: el entrenador del City castiga a Grealish y Foden por indisciplina

A Pep Guardiola se le suele conocer por lo que muestran sus equipos en la cancha, su estilo de juego y lo metódico que es. Sin embargo, en la interna parece ser cosa seria y mantiene un manual de conducta con el plantel Sky Blue que durante este fin de semana tuvo algunas consecuencias.

Y es que el City enfrentó la goleada que le propinó al Newcastle por 4 a 0 sin dos de sus grandes figuras. Hablamos de Jack Grealish y Phil Foden, quienes solo fueron banca. Al ser consultado sobre esta supuesta rotación especulaba la prensa sobre la suplencia de estos jugadores, Guardiola fue muy claro.

“No, no. Yo no roté. Si los jugadores piensan que yo roté para este partido (contra Newcastle) es un error. Elegí el mejor equipo posible para jugar como lo hicimos. Necesitábamos otra dinámica. Y es eso por lo cual jugaron. Ahora tenemos siete días de descanso. Todavía no sé como jugaremos ante Leicester. Todavía ellos lamentablemente tienen muchos casos de Covid-19, aunque afortunadamente ya se están recuperando. El equipo para el próximo partido dependerá de las sesiones de entrenamiento y del comportamiento que tengan los jugadores en esta época de Navidad dentro y fuera de la cancha. Tomando todo eso en cuenta, tomaré una decisión”, sostuvo el DT en la conferencia del post partido.

Debido a esta declaración, varios medios ingleses comenzaron a reportear el verdadero motivo por la suplencia de Grealish y Foden. Y tanto Daily Mail como The Telegraph y Sky Sports, sostuvieron que la decisión fue porque los futbolistas, tras la contundente victoria ante el Leeds de Marcelo Bielsa (7 a 0), fueron a tomarse algo para celebrar y al día siguiente, en el entrenamiento no se presentaron en el mejor estado.

Esta actitud de la jugadores no se la tomó de muy buena manera Pep, sobre todo por el delicado momento que vive Reino Unido con el Covid-19, donde la irrupción de la variante Ómicron ha generado un aumento importante de contagios e, incluso, ha suspendido varios partidos de la Premier. Por lo mismo, el español decidió mandar al banco a los dos implicados u ni siquiera les dio minutos en el partido ante las Urracas.

Ahora el City, si el Covid no dice lo contrario, deberá enfrentar al Leicester el próximo domingo al mediodía.