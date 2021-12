[Video] Entrevista a Victoriano Cerda: “Las pruebas marcan que existen contrataciones ilegales”

El presidente de Huachipato, Victoriano Cerda, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura a la espera del fallo del Tribunal de Disciplina por la situación de Deportes Melipilla.

Cerda aseguró que “las pruebas marcan que hay existencia de contrataciones ilegales, de pagos a través de terceras empresas y de pagos en negro”.

“Esto nos parece extremadamente grave. Esperamos con mucha confianza los fallos de nuestros tribunales y los respetaremos debidamente”, agregó.

El mandamás acerero señaló que su objetivo no es perjudicar a Deportes Melipilla, sino que busca que se haga justicia en el fútbol chileno. “La persecución no es a un dirigente ni a un club en particular, es a la trampa”, indicó.

Respecto a los plazos, el presidente de Huachipato adelantó que no se dictará hoy la resolución: “No habrá resolución hoy bajo punto de vista alguno. Luego de terminar la audiencia hay espacio para que los clubes intervinientes puedan hacer observaciones. No sé qué plazo se dará para eso, pero yo veo muy poco probable que tengamos un veredicto al término de la semana”.

Por último, Cerda afirmó que el partido de promoción sí o sí debe jugarse. “La promoción debe jugarse. No puede no jugarse porque está establecida en las bases. Ciertos medios han publicado información falsa, dando cuenta que la promoción podría no jugarse, que habrán más clubes en Primera División… eso es todo falso. La promoción se jugará”, sentenció.