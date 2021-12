El ascenso de Barracas Central, el equipo del presidente de la AFA y que tiene a un conocido relator como DT

En uno de los palcos del Cilindro de Avellaneda está sentado el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina, Claudio El Chiqui Tapia. El mandamás del fútbol argentino tiene que estar ahí porque se está definiendo al equipo que ascenderá a la Primera División. Pero hay una razón aún más especial y es que uno de los clubes que busca el ascenso es el Barracas Central, su equipo.

Unos metros más abajo, con un peto amarillo se mueve de lado a lado el relator de fútbol Rodolfo De Paoli, pero en esa instancia está en su faceta como entrenador. De Paoli mira el césped del estadio de Racing mientras que el capitán del equipo que dirige, el Barracas Central, define quien comienza pateando los penales para definir el ascenso.

Y es que ni Barracas, ni Quilmes, pudieron definir en los 90 minutos reglamentarios el paso a la división de honor del fútbol trasandino. Por lo tanto, eran los penales, la lotería o la precisión de los lanzamientos desde los doce pasos, los que entregaran la gloria a uno de estos dos equipos.

El encargado de lanzar el primero fue Iván Tapia, el número 10 del Guapo y hermano del presidente del club, Matías. La particularidad es que ambos son hijos del Chiqui Tapia. O sea, todo queda en familia.

Pese a toda la presión, Iván Tapia logró anotar el primer penal, al igual que sus otros tres compañeros y los otros cuatro rivales. Sin embargo, el nervosismo se tomó el cuerpo del último lanzador del cuadro cervecero, quien erró su penal. Por lo tanto, Fernando Valenzuela tenía la responsabilidad de definir la serie y no tuvo problemas para sentenciar el ascenso de Barracas a Primera División.

Un ascenso histórico, que no lograba hace más 80 años. Un largo recorrido marcado por los problemas económicos y que en 2009 transitaba en la cuarta división del fútbol trasandino (Primera C). Pero que en un par de años logró el ascenso a la B Metropolitana (2010), luego en 2019 a la B Nacional y ahora a Primera.

De Paoli: de la caseta de transmisión a la banca

Pero la historia del club porteño no dejó de sorprender, ya que a su mando se encuentra un reconocido relator del fútbol argentino y la selección: Rodolfo De Paoli. El DT del Barracas asumió a inicio de año, luego de sus pasos por Radio Mitre y Radio La Red, además de narrar en TyC Sports. Asimismo, contaba con un amplio recorrido como entrenador en diferentes equipos de la cuarta y quinta categoría de Argentina.

Luego de los lanzamientos desde los doce pasos, el entrenador De Paoli se mostró muy emocionado con una imagen y declaraciones que conmovieron al mundo del fútbol. Y es que tras consumarse el ascenso, visiblemente emocionado el entrenador del Guapo declaró: “Decía por qué no juego más al fútbol, si es lo único que sé hacer. No sabía leer. En el colegio era un burro. Me llevaba hasta los recreos. El fútbol me salvó…”

Un ascenso de Barracas lleno de condimentos especiales que no se escapan de los malos pensamientos de quienes lo observan desde afuera, cuestionando varios arbitrajes polémicos, penales raros y hasta algún partido sospechado… Lo cierto es que este debate por ahora se quedará solo en las páginas de la prensa. Pero por lo pronto, la celebración del club porteño no cesa, ya que el próximo año se verán las caras ante Boca Jrs. y el poderoso River Plate.