[Video] No hay caso: Sergio Ramos es expulsado en su tercer partido con el PSG

Sergio Ramos sigue muy lejos de su mejor nivel. El defensor español fue una de las grandes contrataciones del Paris Saint-Germain en el último mercado de fichajes, pero ha sumado pocos minutos debido a las constantes lesiones.

Este miércoles ingresó desde la banca en lo que fue su tercera aparición con la camiseta del PSG. Sin embargo, no pudo completar el partido luego de ser expulsado. Sobre el final, y en apenas cuatro minutos, Ramos recibió dos tarjetas amarillas y debió irse al vestuario antes de tiempo (86’).

Esta es la primera expulsión del español en territorio francés, aunque es la número 27 de toda su carrera. La tarjeta vista en el empate 1-1 ante el Lorient le impedirá estar en el primer encuentro del cuadro parisino el 2022.

Ramos se refirió a la expulsión a través de su cuenta de Twitter. “Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos!”, afirmó.

Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos! 💪

Today is a new day to learn; tomorrow is a new day to improve.

Always onwards! 💪#AllezParis pic.twitter.com/M017BepiME

— Sergio Ramos (@SergioRamos) December 22, 2021