[Video] Patricio Yáñez y rumores que vinculan a Paredes con Colo Colo: “Las instituciones no son centros de caridad”

Esteban Paredes se aleja de Colo Colo. Los rumores del posible retorno del goleador a Macul fueron descartados por el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, quien aseguró que esta posibilidad “no se ha tratado” al interior del directorio.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez analizó los rumores que vinculan a Paredes a Colo Colo y se mostró crítico ante aquella opción. “Las instituciones no son centros de caridad, las instituciones son profesionales y así lo exige el hincha. El hincha acepta a un jugador que es ídolo y no te rinde, al final termina mal la historia. Es así de exigente, es así de profesional el fútbol. No son casas de acogida, no son lugares donde el futbolista por haber sido lo que fue vaya a tener una vida, una prerrogativa que pueda tener un chico”, enfatizó.

Cristián Caamaño, en tanto, compartió la opinión de Yáñez y aseguró que sería muy extraño que Gustavo Quinteros cambiara su decisión respecto al goleador. “Cuando Colo Colo se salva del descenso, Paredes no sigue por razones futbolísticas y físicas. Él prácticamente no jugó esa temporada del descenso. Por lo tanto la evaluación no tendría por qué cambiar un año después porque Paredes no se fue a la Premier League ni a la Liga española, se fue al ascenso chileno”, cerró.