¿Klopp y Guardiola trabajando en la comida rápida? La insólita crítica contra los entrenadores de la Premier

En víspera de Navidad y de las fechas de fin de año, todas las miradas se dirigen hacia Inglaterra. Y es que la Premier League es una de las pocas competencias que se mantienen en competencia con el reconocido Boxing Day. Sin embargo, esto se ha intensificado por la irrupción de la nueva variante del Covid-19, la cual ha puesto en entredicho el desarrollo de esta jornada.

Y los cuestionamientos de esta jornada no vienen de cualquier persona, sino que dos de los mejores entrenadores del mundo, hablamos de Jürgen Klopp y Pep Guardiola, quienes han cuestionado duramente esta fecha, sobre todo por el virus del Covid. Pero no es una crítica al voleo, sino que bajo la argumentación de la sobre exigencia de los futbolistas.

Pero estos cuestionamientos no fueron tomados de la mejor forma en el Reino Unido y fue un ex dirigente del Crystal Palace el que alzó la voz. Hablamos de Simon Jordan, ex presidente del club de las Águilas, quien en conversación con TalkSport, arremetió contra los entrenadores.

“¿Qué tal si te pellizcas para darte cuenta de lo afortunado que eres porque si no fuera por el fútbol, la mitad de ustedes estaría trabajando en McDonalds?“, lanzó el ex presidente.

Asimismo, agregó que “hay un retroceso masivo con estas posturas, y podría estar equivocado, pero a los hinchas les gusta esta tradición. ¿Has olvidado dónde estás? Lo que te sitúa en el lugar en el que te encuentras es precisamente la demanda de partidos. Si no hubiera esto, ni tú ni tus colegas recibirían decenas de millones de libras esterlinas al año“.

Finalmente, disparó contra Pep Guardiola: “Pep puede lograr el éxito, pero dudo de que pudiese conseguirlo sin una chequera. ¡Ya es suficiente! Juega el maldito partido. La mayoría de los jugadores que conozco realmente quieren jugar estos partidos”.