Arteta se cansa de las críticas: “No soy un dictador, solo exijo respeto y compromiso”

El Arsenal vive un renacer en el fútbol inglés. Luego de un mal inicio de temporada, los Gunners se consolidaron en el cuarto puesto de la Premier League. Sin embargo, el conflicto interno entre el entrenador del cuadró inglés Mikel Arteta y el delantero Pierre Emerick Aubameyang sigue causando estragos en el club.

Recordemos que el entrenador español le quitó la capitanía del elenco inglés al atacante gabonés producto de un acto de indisciplina. Por estas medidas restrictivas, los medios ingleses han catalogado al técnico como “dictador”.

Arteta, harto de las críticas, exigió buen trato ante los medios. “No establezco mi autoridad siendo un dictador despiadado. Solo pido una cosa: respeto y compromiso. En este nivel, si no lo consigo, haré las maletas y me iré a otro lado, porque es lo mínimo que puedo pedir”, afirmó el entrenador español en la conferencia de prensa replicada por el medio The Telegraph.

Además, el técnico del cuadro londinense aprovechó la instancia para lanzar una indirecta a Aubameyang, cuya estadía en el club sigue estando en duda. “Para tener éxito, hay que ser un poco apasionado de algo y querer representar a un club de este tamaño, con su historia. Este es el estándar mínimo que debe tener. No lo pediré a nadie que ponga la pelota en la escuadra cada vez que golpee, pero les pediré lo correcto todos los días para este club”, sostuvo el DT.

La última aparición del goleador del Arsenal fue el 6 de diciembre ante Everton, desde entonces ni siquiera ha sido convocado.