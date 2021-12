Brereton no tendrá Boxing Day: el partido del Blackburn fue suspendido por brotes de Covid-19 en el rival

El momento del Reino Unido con el Covid-19 es crítico. Y es que la variante Ómicron, que es más contagiosa, ha generado un aumento importante en los casos positivos de coronavirus y el fútbol no ha sido la excepción. De hecho, se han tenido que suspender varios partidos del famoso Boxing Day, tanto de la Premier League, como de la Championship.

Y el partido del Blackburn Rovers de Ben Brereton no fue la excepción. Todo indicaba que ese duelo sería otra oportunidad para que el chileno vuelva a deslumbrar con sus goles, sin embargo, horas antes del encuentro fue suspendido porque el Hull City presentó contagios del virus.

De esta forma el partido entre el equipo del chileno y los tigres tendrá que ser reprogramado.

Today’s match has been postponed due to positive Covid-19 cases in our squad, so we are unable to field the required number of players for the game.

We apologise to both sets of fans for the inconvenience caused by the late notice.

More details to follow.#hcafc | #theTigers pic.twitter.com/RK3tMcIcOy

— Hull City (@HullCity) December 26, 2021