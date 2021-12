Un final de año con números rojos: el PSG necesita vender por 100 millones de euros para recuperarse

El Paris Saint-Germain está ad portas de cerrar un año inesperado. Con la llegada de Lionel Messi al cuadro parisino pensaba que iba a solucionar el tema futbolístico y no pudo hacerlo del todo. A esto se suman los problemas económicos que aquejan al cuadro francés y las metas que se impusieron no fueron cumplidas.

En julio de este año, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino presentó un documento el organismo financiero de control, en el que detallaban que debían conseguir cerca de 180 millones de euros en ventas para compensar las pérdidas de 200 millones informadas al final de la temporada 2020/2021, entre otras cosas, ocasionadas por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, no lo lograron.

Así lo demostró el informe que develó el medio francés L’Équipe, donde explican que el conjunto de Messi, Neymar y Mbappé deberá ingresar una cantidad cercana a los 100 millones de euros en ventas, para así evitar que Qatar Sports Investments inyecte capital.

Debido a esto, el PSG debe pensar en vender algunos jugadores para poder hacer caja. Uno de los sacrificados será Rafinha, quien partirá a la Real Sociedad a préstamo. El brasileño comenzó el año jugando, sin embargo, las irrupción de Georginio Wijnaldum le quitó espacio en la oncena inicial.

Otro de los que también está abierto a dejar partir el cuadro parisino es Julian Draxler. El alemán de 28 años, que sorprendentemente renovó en marzo hasta 2024, no ha podido lograr continuidad, debido a sus constantes lesiones. Además, las estrellas del club parisino, como Messi, Neymar y Mbappé no entregan mucho margen de juego. Es por eso que de llegar una suculenta oferta dejarán partir al ex jugador del Schalke 04, según L’Équipe.

De esta forma, el inicio de año será bastante movido para el cuadro francés que deberá lograr una venta histórica para lograr llegar a los 100 millones de euros propuestos en el informe. ¿Lo logrará? ¿A quienes estarán dispuestos a vender?