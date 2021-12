Nicolás Peranic y expulsión de Melipilla: “Me extraña que se resuelvan situaciones deportivas fuera de la cancha”

Los hinchas de Deportes Melipilla se despertaron con una triste noticia. Y es que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina determinó la expulsión del club de la ANFP, lo que significa que los Potros se despiden del profesionalismo. Ante esta decisión, el portero y capitán del cuadro capitalino, Nicolás Peranic, se mostró muy triste por la decisión, porque “uno realizó muchos esfuerzos, al igual que mis compañeros, para dejar a Melipilla en Primera”.

“Me extraña esto de que se resuelvan situaciones deportivas fuera del campo de juego. Lo que uno logra dentro de la cancha se tiene que mantener y si el club tiene alguna irregularidad tendrá que esperar una penalidad. Pero esto que es a conveniencia de unos que terminan bajando y otros subiendo, le quita competitividad al campeonato chileno y es lo que le hace más daño”, sostuvo en conversación con Deportes en Agricultura.

“Más allá de esto da mucha bronca, porque detrás de cada institución hay familias, jugadores, cuerpo técnicos, empleados, está la hinchada, la ciudad. Hay muchos que dependen del club y una determinación así hace que mucho gente se quede sin su fuente laboral. Y después la gente que sufre, llorar y se alegra con el club, pierde la posibilidad de seguir haciéndolo”, agregó.

Sobre las faltas que incurrió Melipilla, según el fallo de la Primera Sala, Peranic comentó que “pongo las manos en el fuego que el club este año tenía todo en regla. Acá se está penando al club por cosas que pasaron el 2018 y 2019. Entonces, eso es lo que choca y no le encuentro sentido. Obviamente, hay que buscar las cosas para mejorar. A veces muchas cosas que pasan no suceden adrede. Entonces, por eso ínsito, las penalidades tendrían que ser de otra índole”.

“Esto va en desmedro de la competencia, de la seriedad, porque ahora los equipos se van a dedicar a tener grupos de abogados para buscar y ver qué equipo se equivocó en cada cosa. Entonces mejor no compito, porque pase lo que pase me salvo por otro medio. Más allá de que obviamente, sí hubo un error. Habrá que mejorar, el club tendrá que mejorar en sus aspectos, pero lo que me parece totalmente ridículo que se pene la temporada actual con algo que pasó hace dos años”, insistió.

Por otro lado, indicó que “uno como jugador tiene conocimiento de las cosas hasta un cierto punto. Uno no pasa las líneas y sabe lo que gana un compañero y cuanto tiene firmado, pero el club este año se dedico a hacer las cosas muy prolijas. Es irónico y causa gracia. Nosotros, entre los compañeros, empezamos a hablar cuando pasó todo esto y estábamos todos bien. Pero el progreso que ha tenido la institución desde que llegué hasta ahora es abismal y por eso, cuando mejor se estaban haciendo las cosas, que pase esto da pena”.

Finalmente, Peranic se refirió sobre su futuro, ya que terminó contrato con los Potros, aunque aún no tienen nada claro. “Estoy esperando. Hay varias opciones e intereses en Chile. Mi idea es seguir acá en Primera División. Así que estamos esperando que se resuelvan algunas cuestiones y estoy esperando para saber a donde va mi futuro”, cerró.