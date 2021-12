[Video] Cristián Caamaño: “¿Roggiero no conoce otro mercado que no sea el ecuatoriano?”

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Luis Roggiero continúa en Ecuador trabajando en la conformación del plantel de cara a la próxima temporada. La U está muy cerca de cerrar a Hernán Galíndez (Universidad Católica de Quito) y José María Carrasco (Independiente del Valle). Mientras, Roggiero intenta cerrar los fichajes de Luis Amarilla (Liga Universitaria de Quito) y José Carabalí (Universidad Católica de Quito), el otro nombre que interesa es el ecuatoriano Jeison Chalá (Godoy Cruz).

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño criticó la decisión de Roggiero de buscar refuerzos extranjeros solo en el mercado ecuatoriano. “Para Roggiero, un hombre que la U lo pintó como un genio, que supuestamente conoce al revés y al derecho esto de la gerencia deportivo y que imagina uno conoce todo tipo de mercado… ¿no conoce otro mercado que no sea el ecuatoriano? ¿No hay futbolista en Sudamérica que pueda vestir la camiseta de la U que hoy no esté en otro país que no sea Ecuador?”, lanzó el comentarista.

“Está bien que él sea ecuatoriano y que el técnico venga de dirigir allá, pero no puedes traer a todos los extranjeros del fútbol de Ecuador”, agregó.

“Una segunda línea en Uruguay o Argentina me parece que es más confiable que una segunda línea ecuatoriano. Puedo estar muy equivocado y tal vez Roggerio me tape la boca con todos estos refuerzos. Uno, dos o tres, pero ¿cinco?… más el técnico, ¿todo de Ecuador? Está bien que él sea nacionalista y sea un enamorado del fútbol ecuatoriano, pero hay que visualizar otros mercados, de lo contrario establezcamos una alianza o que la U juegue en Ecuador”, sentenció Caamaño.