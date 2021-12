Gamadiel García: “Creemos que con Melipilla no habrá desafiliación, solo resta de puntos”

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), Gamadiel García, habló en exclusiva con Deportes en Agricultura para referirse a la situación de Deportes Melipilla, club expulsado de la ANFP tras la decisión de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.

“Es una situación preocupante, que sigan ocurriendo este tipo de cosas en nuestro fútbol. Lógicamente son situaciones que involucran a instituciones, a jugadores y que lamentablemente, hasta el día de hoy no tienen sanciones para ningún dirigente”, afirmó García.

“Nos parece que de alguna u otra manera esto tiene que cambiar. Los reglamentos no pueden seguir siendo determinados y votados por los mismos presidentes, tiene que ser por un ente regulador, un ente autónomo… la ANFP no puede seguir estando de la misma manera, la Federación no puede estar junto con la Asociación. Hay cambios que deben ser profundos y nuestro fútbol lo merece. No podemos seguir en este círculo vicioso”, complementó.

Respecto a la resolución por parte de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, el presidente del SIFUP adelantó que él cree que habrá resta de puntos a Deportes Melipilla tal como ocurrió con Lautaro de Buin.

“La Segunda Sala obviamente tiene jurisprudencia con respecto al tema, ya que es una decisión muy similar a lo que se vivió con Lautaro de Buín, donde finalmente no hubo desafiliación y solamente fue resta de puntos. Creemos que con Melipilla puede ocurrir lo mismo”, aseguró García.

El mandamás del Sindicato de Futbolistas reveló que Deportes Melipilla no ha cumplido con el pago de finiquito con alguno de sus jugadores, situación que lamentó.

“Lamentablemente hemos tenido información de que hay jugadores que no se han cumplido con sus finiquitos. Hoy algunos jugadores fueron a cobrar y no tenían fondos los cheques. Ya hicimos el reclamo a la ANFP para la retención de estos dirigentes. Son temas que lamentablemente ocurren en nuestro fútbol y no solamente en Melipilla. Hay otras instituciones que no cumplen con la forma ni con el tiempo de los finiquitos. Todos los años debemos vivir este tipo de situaciones que son bastante desagradables. Se habla de fútbol profesional, pero es muy poco lo que podemos hacer cuando las instituciones no tienen la voluntad de hacer las cosas bien”, indicó.

Por último, sostuvo que la resolución de estos problemas no se resuelve simplemente con sancionar a un club. “Hoy lamentablemente las instituciones se ven envueltas en este tipo de situaciones por las malas administraciones que tienen los dirigentes. El tema es mucho más profundo que sancionar a un club. Aquí deben ser sacados de una vez por todas del fútbol, del deporte, este tipo de dirigentes que solo le hacen daño a la hinchada, a los jugadores, a los trabajadores y a la gente que quiere a los clubes. Lamentablemente desde Concepción en adelante hemos visto que los únicos que salen libres de todo, sin ningún tipo de sanción, son los administradores que han tenido estas instituciones”, explicó.

“Esperamos que estas situaciones no vuelvan a ocurrir y que las sanciones sean ejemplificadoras para los dirigentes que incurren en estos actos”, sentenció.