La particular confesión de Filipe Luis sobre Simeone: “Me daba miedo darle los buenos días”

El defensor del Flamengo, Filipe Luis, concedió una entrevista a El Larguero donde habló de su estrecha relación con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone.

“Estamos siempre en contacto. Yo le mando mensajes y le pregunto cosas tácticas, en que ha fallado ese gol u otras cosas y él me contesta, obvio. Entonces, yo hoy puedo tener una relación más cercana a él, ser un amigo y dejar de lado ese respeto máximo. Antes me daba miedo darle los buenos días”, confesó el ex zaguero del cuadro colchonero.

“Ahora puedo hablar de cosas que antes no hablaba y obvio que lo echo de menos. Es una persona importante en mi vida, ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de ser y me ha hecho ser mejor tanto dentro como fuera de la cancha”, agregó.

El brasileño extendió su vínculo con el Flamengo por una temporada más y a sus 36 años no descartó volver al Atlético de Madrid, aunque en otra faceta.

“¿Un regreso al Atlético de Madrid? Creo que ya en el cuerpo técnico, cuando el Cholo me haga un llamado y me invite, yo estaré disponible”, lanzó.

“Ojalá siga otros diez años más, puesto que todos lo quieren y es el mejor entrenador en la historia del club. Hoy en día se valora más ser jugador del Atlético, cada vez es más difícil ser un elegido de la plantel, y eso es gracias al Cholo“, cerró.