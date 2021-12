O’Higgins anuncia cinco nuevos refuerzos para la próxima temporada

O’Higgins de Rancagua se comienza a reforzar de cara al 2022. Y si hace unas semanas confirmó la llegada de Mariano Soso como entrenador. Ahora, los rancagüinos confirmaron el arribo de cinco nuevas incorporaciones para el plantel.

Se trata del arquero Alexis Martín Arias, el defensor Diego Carrasco, los volantes Juan Fuentes y Diego Fernández y el delantero Sebastián Ubilla, quienes se unirán a la pretemporada que liderará Soso el próximo lunes 3 de enero de 2022, en el Monasterio Celeste.

En el caso del ex arquero de Unión La Calera llega a los celestes por un año, lo mismo que el ex delantero de Santiago Wanderers, Sebastian Ubilla, y el ex defensor de la U, Diego Carrasco. En tanto, Juan Fuentes lo hará por dos temporadas. Mientras que Diego Fernández, ex Iquique, llega a préstamo por una temporada.

De esta forma, O’Higgins iniciará la temporada con varias caras nuevas, empezando por su entrenador, para intentar mejorar la temporada anterior, donde la irregularidad lo tuvo peleando hasta la última fecha en la roja.