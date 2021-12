Tuchel responde a Lukaku: “Sus declaraciones provocan un ruido que no necesitamos”

Las declaraciones de Romelu Lukaku no cayeron para nada bien en Londres. El delantero belga aseguró a Sky Sports que “no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional”. Además, no ocultó sus deseos de volver al Inter de Milán.

Estos dichos no fueron bien recibidos en Stamford Bridge. Y es que el cuadro londinense desembolsó 115 millones de euros para quedarse con el atacante, convirtiéndose en el segundo fichaje más caro del último mercado de pases.

Por ello, fue el propio entrenador de los Blues, Thomas Tuchel, quien salió a responder a su dirigido. “Es fácil sacar declaraciones de contexto y por supuesto que no me gustaron. Provocan un ruido que no necesitamos y no ayudan”, comenzó diciendo el DT en rueda de prensa.

“Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Podemos tomarnos un tiempo para tratar de entender que está pasando con Romelu, no refleja su actitud diaria”, agregó el técnico alemán.