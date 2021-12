[Video] Patricio Yáñez: “Las renovaciones en Colo Colo tendrán poco valor si no llega un nueve”

En Colo Colo trabajan incansablemente para conformar al equipo para la próxima temporada. Los albos renovaron los vínculos de sus principales piezas de cara al 2022: Emiliano Amor, Pablo Solari, Bryan Soto, César Fuentes, Leonardo Gil y Vicente Pizarro. Además, cerraron los fichajes de Cristián Zavala y Esteban Pavez. Sin embargo, aún resta cerrar el traspaso del gran anhelo de Gustavo Quinteros: el centrodelantero.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez analizó el mercado de pases del Cacique y pese a valorar las renovaciones de las principales figuras, aseguró que tendrán poco valor si no llega un goleador. “Se renovó todo lo que quería Gustavo Quinteros, me parece una buena gestión de Daniel Morón. Ahora hay que encontrar lo más importante… porque todo esto no va a tener ningún valor si no llega un nueve”, afirmó el comentarista.

“Colo Colo necesita un nueve. Quinteros tiene claro que Morales, Parraguez ni Santos brindan lo que él desea. Colo Colo necesita un hombre de área, un pepero”, sentenció.