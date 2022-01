Acusan a DJ de contagiar de Covid a Messi: “Me han tratado de asesino”

Tras el anuncio del PSG confirmando el Covid positivo de Lionel Messi, en redes sociales se han levantado acusaciones en contra de Fer Palacio, un famoso DJ que compartió en una fiesta de navidad con el astro argentino.

Fer Palacio, que días antes había asistido a los Coscu Army Awards, evento realizado por el famoso streamer Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como Coscu, fue apuntado como responsable del contagio de la estrella del PSG, luego de que el propio streamer confirmara que en su evento hubo casos positivos de Covid.

Debido a su condición de contacto estrecho, Palacio debió realizar una cuarentena preventiva, pero se le vio junto a Messi para la fiesta de navidad, por lo que las críticas no se hicieron esperar.

El propio DJ se defendió de las críticas a través de su Instagram, aclarando que: ¨Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes porque Messi dio positivo por Covid y lo relacionaron con que yo lo contagié. Me han llegado a poner asesino en los mensajes. Ayer me hice un estudio y no tengo Covid¨.

Además, el propio Fer Palacio subió un Twitter adjuntando su examen negativo.