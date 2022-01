No sigue en Colo Colo: Ignacio Jara se despide del Monumental y ya tiene nuevo club

Ignacio Jara no continuará en Colo Colo. El volante no está en los planes de Gustavo Quinteros y será cedido por parte del conjunto albo. Sin embargo, el ex Cobreloa ya tiene club.

Según información de Deportes en Agricultura, Jara reforzará a Unión Española, escuadra que aún no anuncia incorporaciones. El jugador se realizó los exámenes médicos durante la jornada y será oficializado por el cuadro hispano durante las próximas horas.

El conjunto de Plaza Chacabuco, además, renovó a algunas de sus principales piezas, como Luis Pavez Muñoz, Stefano Magnasco y Mario Larenas.