Semifinal de la Carabao Cup es suspendida por casos positivos de Covid-19

El significativo aumento de casos de Covid-19 en Europa tiene en jaque al fútbol inglés. Al gran número de partidos postergados en la Premier League debido a casos positivos, se sumó la suspensión de una de las semifinales de la Carabao Cup.

El duelo entre Liverpool y Arsenal programado para este jueves fue aplazado por un “creciente número de casos positivos entre los jugadores y el cuerpo técnico” en el cuadro de los Reds.

Our Carabao Cup semi-final, first-leg fixture with Arsenal on Thursday has been postponed.

We would like to place on record our thanks to the EFL and Arsenal for their understanding, as well as supporters of both clubs, as we continue to navigate through this challenging period.

— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2022