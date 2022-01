Jugador argentino relata su intento de suicidio: “Estuve a punto de tirarme, pero me agarraron del cuello”

El central argentino, Emanuel Mammana conversó con Radio La Red e hizo una cruda confesión. El jugador del Soshi relató su intento de suicidio en un duro momento de su vida, donde le costó superar la pérdida de sus padres.

“A todos los que les pasó de perder a los papás saben lo duro que es. Tuve las ganas de suicidarme, estuve a punto de hacer una locura. Una persona que me sacó me salvó la vida. Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses que no quería saber más de nada. Fui solo a tomarme el tren. Vi que venía y como no tenía más ganas de nada, estuve a punto de tirarme”, contó el futbolista.

Cuando Mammana estuvo a punto de lanzarse, alguien apareció y le salvó la vida. “Me agarraron del cuello, de la polera y me tiraron contra la pared. Esa persona me cagó a pedos, no sé quién es, pero le agradezco de corazón. Hoy tengo a mi familia y mis hijos. Mis papás no hubieran querido eso”, complementó.

El futbolista ya había contado su intento de suicidio. “Fue muy difícil, muy difícil. Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo. Y River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”, confesó hace algún tiempo a Olé.

Emanuel Mammana vistió la camiseta de River Plate entre 2014 y 2016, donde consiguió la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y la Suruga Bank. Ahora, tiene todo acordado para volver al club y vivir un segundo período con la camiseta del Millonario