Cavallo tras ataque homofóbico: “Nunca me disculparé por ser quien soy fuera de un campo de fútbol”

En octubre del año pasado, Josh Cavallo del Adelaide United fue uno de los primeros futbolistas de la era actual en anunciar su homosexualidad, hecho que generó el apoyo de diversas personalidades del mundo. Sin embargo, meses después vivió un lamentable hecho.

Y es que en sus redes sociales denunció que recibió ataques homofóbicos en el empate entre su equipo y el Melbourne Victory por la A-League. “No voy a fingir que no vi ni escuché el abuso homofóbico en el partido de anoche. No hay palabras para decirte lo decepcionado que estoy. Esto no debería ser aceptable y debemos hacer más para responsabilizar a la gente. Nunca me disculparé por vivir mi verdad y, más recientemente, quien soy fuera del fútbol”.

Cavallo también hizo un llamado a la red social de Instagram a intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso online. “En Instagram no quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir los mensajes hirientes y llenos de odio que he recibido. Sabía realmente, siendo quien soy, que me iba a encontrar con esto. Es una triste realidad que estas plataformas no estén haciendo lo suficiente para parar esto”, sostuvo.

Tras conocerse esta situación de violencia contra el jugador su club, el Adelaide United, y el Melbourne Victory condenaron el abuso contra Cavallo, asegurando que están trabajando con las Ligas Profesionales Australianas para investigar el incidente.

En ese sentido, el equipo del futbolista declaró que “El Adelaide United se enorgullece de ser un club de fútbol inclusivo y diverso, y ver a uno de nuestros jugadores sometido a abusos homofóbicos es decepcionante y perturbador. (…) continuaremos trabajando con las Ligas Profesionales de Australia y Melbourne Victory para identificar a los perpetradores y procesarlos en consecuencia”.