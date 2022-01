Delantero desechado por la U está en la órbita de River Plate

El delantero argentino Valentín Castellanos, con breve paso por Universidad de Chile, está en la órbita de un grande del continente. Se trata de River Plate, club que está interesado en fichar al atacante de 23 años.

Así lo confirmó el propio jugador en diálogo con TyC Sports. “Se contactaron de River conmigo y con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá. Que te llame Gallardo, es uno de los mejores técnicos del mundo, no le puedes decir que no. Pero no depende de mí, hay que evaluar todo. Es algo muy lindo que te llame alguien del cuerpo técnico de Gallardo y estén interesados en ti. Estamos viendo, no se cerró la puerta para nada”, aseguró.

Castellanos viene de ser campeón en la Major League Soccer, donde además, se alzó como el goleador del certamen con 22 tantos. Tati se consagró como una de las figuras de su equipo, despertando el interés del West Ham United y Palmeiras.

Este último incluso ofertó 10 millones por el atacante, cifra que fue desechada por el New York City, club dueño de su pase y que pide 20 millones por el jugador.

El formado en la U quiere arribar a River Plate y ser dirigido por Marcelo Gallardo. También lo seduce la posibilidad de estar más cerca de la selección argentina, donde ya ha sido nominado en las series inferiores, consiguiendo el título del Preolímpico Sub 23.

La única traba para concretar el traspaso es el alto costo de su pase. La idea de River es comprar una parte de la carta del delantero, esperando que en el futuro sea vendido a una cifra mayor.

Castellanos llegó el 2016 a la U a reforzar las series inferiores del club. Sin embargo, en el primer equipo fue considerado solo en tres oportunidades, con Ángel Guillermo Hoyos en la banca. Así, se despidió de los azules sin debutar en el Torneo Nacional y tras jugar apenas 14 minutos en la derrota ante Corinthians en la Copa Sudamericana 2017.