Refuerzo de lujo para el Mineiro: Edu Vargas tendrá a un mundialista uruguayo como compañero

El fútbol brasileño sigue exhibiendo su gran capacidad económica para contratar figuras del fútbol europeo. Ahora fue el Atlético de Mineiro, quienes se hicieron con los servicios del mundialista uruguayo Diego Godín.

Así lo anunció el mismo club a través de sus redes sociales, donde informaron el arribo del ex Atlético de Madrid. Recordemos que el último equipo de Godín fue el Cagliari de la Serie A, con quienes no renovó. Por lo mismo, los brasileños se movieron rápido para quedarse con la contratación del futbolista de 35 años.

De esta forma, el charrúa regresa al fútbol sudamericano luego de sus pasos por el Villarreal, Atlético de Madrid e Inter de Milán.

DIEGO "EL FARAÓN" GODÍN É DO #GALO! 🇺🇾🐔

🤝 O zagueiro uruguaio, presente em três Copas do Mundo com sua seleção, assinou até 31/12/2022, com possibilidade de extensão, e é o novo reforço para a defesa Alvinegra: https://t.co/VTMhmajTIX

¡Bienvenido, Godín! 🏴🏳️ #GodínÉGalo pic.twitter.com/b0qxibeeUR

— Atlético 😷 (@Atletico) January 12, 2022