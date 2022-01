[Video] Entrevista a Leonardo Zúñiga, presidente de Melipilla: “Seguiremos defendiendo los derechos de nuestra institución en el TAS”

La situación de Deportes Melipilla sufrió un vuelco durante las últimas horas. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó la expulsión del club metropolitano, aunque le restó seis puntos conseguidos durante la última temporada, condenándolo al descenso. Tras el fallo de la segunda instancia, el presidente de los Potros, Leonardo Zúñiga, conversó con Deportes en Agricultura y se mostró tranquilo con la determinación.

“Estamos tranquilos porque logramos revertir la sanción más drástica que había decretado la primera instancia del fútbol chileno que era la expulsión del club. Pero no por eso tranquilo porque el fallo hace alusión o reconoce situaciones que no son así. Es bastante incongruente”, aseguró.

Sobre la determinación de la resta de seis unidades, el mandamás señaló que es algo sin fundamento alguno. “Se decidió una sanción con la pérdida de seis puntos. ¿Por qué no es uno? ¿por qué no son dos? Son seis. Eso no lo sabemos. No hay una expresión o un fundamento de por qué se la resta de esa cantidad de puntos”, afirmó.

Zúñiga, eso si, advirtió que esto aún no termina. “No doy por cerrado el capítulo. Aún nos queda mucho por hacer. La instancia internacional está abierta y podemos seguir defendiendo los derechos de nuestra institución en el TAS”, lanzó.

Por último se refirió a la conformación del plantel de los Potros para la próxima temporada, donde deberán jugar en la Primera B del fútbol chileno. “Nosotros tenemos jugadores que están con contrato vigente y que nos permite tener una estructura. Ahora tenemos una semana para salir a reforzar al plantel de acuerdo a nuestra necesidades. Creemos que podemos hacer un buen equipo para dar la pelea durante este 2022”, cerró.