Manuel Pellegrini y polémica en el derbi sevillano:”No sé si un tubo de plástico pueda hacer ese daño”

Tras la victoria del Betis frente a Sevilla por la Copa del Rey,que ubicó al cuadro bético en los cuartos de final, el técnico nacional se refirió a la polémica tras la suspensión del partido ayer por el lanzamiento de un objeto que golpeó a Joan Jordán, jugador de la visita, y también al encontrón con Julien Lopetegui, entrenador del Sevilla, después del encuentro.

Pellegrini reconoció su felicidad por ganar el clásico y avanzar de ronda, pero con el punto negro de la suspensión: ¨Primero, contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey. Por el sorteo nos tocó el derbi en casa y eliminamos al Sevilla. Amargado también porque creo que se ha hecho al fútbol un daño muy grande. Lo que sucedió ayer, producto de un descerebrado que hizo un acto que no tiene justificación, se quedó un estadio vacío, sin las 50.000 personas que estábamos ayer¨.

Además, el ingeniero aseguró que lo sucedido ayer en el estadio Benito Villamarín merece una investigación: Se castigó a 50.000 que había pagado su entrada. Yo creo que eso amerita una investigación clara porque creo que se magnificó, sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico, no sé si un tubo plástico pueda producir ese daño con la violencia que le cae, de lejos. Yo creo que ha sido tanto el daño al fútbol que creo que amerita una investigación¨.

Por último, el ingeniero se refirió a su discusión con el técnico de Sevilla, Julen Lopetegui, tras el partido: ¨Estamos absolutamente de acuerdo y no tengo ninguna justificación para el hecho que se produjo que es absolutamente punible, lo que sucedió ayer de tirar un objeto y que haya golpeado a un jugador.Dos versiones distintas, no sé quién puede tener la verdad, por el daño que se le hizo al fútbol sería importante hacer una investigación. Con Julen termina ahí y punto, no pasa más allá de eso“.