Rafa Benítez tras su despido del Everton: “Cada vez hay menos paciencia en el fútbol”

Everton de Inglaterra decidió frenar el vínculo que mantenía con el entrenador español Rafa Benítez. Esto se dio luego de la derrota de los toffees por 1 a 2 ante el Norwich, la cual los dejó a dos puntos de puestos de descenso.

Tras su despido, el entrenador emitió un comunicado de despedida, donde critica al fútbol moderno y a su ex club. “El camino hacia el éxito no es sencillo y desgraciadamente en el fútbol actual se buscan resultados inmediatos y cada vez hay menos paciencia; las circunstancias han condicionado los resultados y no será posible continuar el proyecto”, sostuvo el ex entrenador del Liverpool en el escrito.

Asimismo, sobre sus salida, el entrenador español apuntó a los lesionados y a la crisis económica que enfrenta el club. “La situación económica primero y las lesiones después nos lo pusieron aún más difícil. Estoy convencido de que íbamos a mejorar con la vuelta de los jugadores lesionados y la llegada de los nuevos fichajes”, sostuvo.

“Desde el primer día, tanto mi cuerpo técnico como yo mismo, trabajamos como siempre, con un compromiso y dedicación total, no sólo teníamos que conseguir resultados, también conquistar corazones”, añadió.

Y, finalmente, se despidió de los hinchas del Everton y agradeció por el apoyo recibido: “Quiero dar las gracias al Consejo, al personal, a los jugadores y a todos los aficionados que nos han apoyado durante este tiempo. Mis mejores deseos para el Everton FC”.