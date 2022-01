Blackburn Rovers lamenta la nominación de Ben Brereton, pero le desea suerte con la Roja

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, entregó la nómina para la doble fecha de las Clasificatorias ante Argentina y Bolivia, donde Ben Brereton Díaz fue uno de los escogidos por el técnico charrúa.

El atacante, goleador del equipo, ha sido una de las grandes figuras del Blackburn Rovers durante la temporada, situándose como uno de los máximos artilleros de la Championship con 20 tantos. Por ello, el conjunto inglés lamentó la nominación de Ben, quien se perderá dos partidos de la EFL.

“Ben ha sido seleccionado para el equipo de Chile para sus dos próximos partidos de clasificación para la Copa del Mundo. Como resultado, se perderá el partido en casa contra el Middlesbrough el 24 de enero y el partido fuera de casa contra el Luton Town el 29 de enero”, publicó el Blackburn Rovers a través de un comunicado.

Aunque el cuadro inglés cerró enviando buenos deseos para su delantero. “Buena suerte, Ben”, sentenció.

🇨🇱 @benbreo has been selected for the Chile squad for their two upcoming World Cup qualifiers.

❌ As a result, he will miss #Rovers' home clash with Middlesbrough on 24th January and the away match against Luton Town on 29th January.

👊 Good luck Ben!

🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) January 18, 2022