[Video] Columna de Cristián Caamaño: “La falta de ritmo de los jugadores de la Roja puede ser una desventaja insoslayable ante Argentina”

Lionel Scaloni decidió no citar a Lionel Messi para los duelos ante la selección chilena y colombiana. Una buena noticia para la Roja que no tendrá en contra al mejor jugador del mundo. Sin embargo, la selección no debe confiarse, ya que enfrentará una selección con sus máximas figuras. Es por eso que Cristián Caamaño, comentarista de Deportes en Agricultura, cree que no hay que confiarse e incluso identifica otra desventaja que podría sufrir la Roja en Calama.