Barcelona y situación de Dembelé: “Debe salir de forma inmediata, nosotros queremos jugadores comprometidos”

A Xavi y el Barcelona en su conjunto, le salió un nuevo problema en el camino. Se trata de la situación de Ousmane Demebelé, quien se ha negado constantemente a renovar. El jugador termina contrato junio de este año, por lo que en el Barça advirtieron al jugador de que si no renueva, tiene que buscar un nuevo club, ya que su sueldo, perjudica en la incorporación de otro jugador.

De hecho, esta situación dejó fuera de la convocatoria del futbolista del partido por Copa del Rey de los azulgranas contra el Athletic Club. Ante esto, fue el director de fútbol del Barça Mateu Alemany quien aclaró la situación y fue bastante contundente.

“Con Ousmane y con sus agentes iniciamos conversaciones por el mes de julio aproximadamente. En todo este tiempo, seis meses y pico casi siete, hemos dialogado, hemos hablado, el Barça ha hecho diferentes ofertas, ha tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros y esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes”, sostuvo Alemany.

“Hoy, día 20 de enero, a once días de cerrar el último plazo dentro de su contrato es evidente que nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata, porque nosotros queremos jugadores comprometidos y esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero”, añadió.

Finalmente, aclaró que “la consecuencia deportiva de todo ello, valorada por los técnicos y nuestro entrenador, es que no deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos y que no quieran estar en el Barça, y por lo tanto el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso”.

“El club no es el que debe determinar, lo ha determinado el entrenador y tiene nuestro apoyo y soporte. Nos parece una actitud absolutamente coherente”, agregó.