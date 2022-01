Sin vacuna, no hay Champions: Real Madrid deberá inocularse para enfrentar al PSG

El Gobierno francés aumentó las restricciones para aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación contra el Covid-19. Desde ahora, los no vacunados no podrán participar de eventos deportivos, ya sea como competidores o como asistentes.

Esta decisión afecta directamente a los partidos de la Champions League que se jueguen en Francia, como por ejemplo, el que protagonizarán el París Saint-Germain y el Real Madrid el próximo 15 de febrero.

La medida impuesta por el Gobierno francés busca negar el ingreso al país a todo aquel que no tenga un certificado de vacunación del Covid. Es decir, si un jugador del Real Madrid no ha sido inoculado, no podrá entrar a Francia, y con ello, no podría jugar ante los parisinos.

Desde el Real Madrid aseguran que todos sus jugadores se encuentran vacunados. Fue el propio técnico merengue, Carlo Ancelotti, quien en Arabia Saudí, en medio de la Supercopa de España, negó los rumores que dicen que alguno de sus dirigidos no se ha inoculado.

La información entregada por el estratega no se puede confirmar debido a que el país árabe hizo algunas excepciones en aquellos futbolistas no inoculados, según confirmó el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Situación que no ocurrirá en Francia cuando el Real Madrid visite al París Saint-Germain de Lionel Messi por los octavos de final de la Champions League. Sin vacuna no habrá Liga de Campeones para los merengues.