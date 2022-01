Leyenda del Barça se lanza contra Dembélé: “Gracias por engañar a la gente haciendo creer que sabes jugar al fútbol”

Ousmane Dembélé se convirtió en un dolor de cabeza para el Barcelona. La negativa del atacante de renovar con el cuadro culé, ha generado todo tipo de reacciones.

Uno que alzó la voz fue Hristo Stoichkov, leyenda del Barcelona, quien se lanzó contra Dembélé en la televisión francesa. “Yo me impliqué como extranjero para saber que era el Barcelona de la época de Kubala, Carrasco, Lineker, Salinas. Sabía la historia y tú jamás entendiste que es el Barcelona”, comenzó diciendo en TUDN.

“Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manches el escudo. Deja la camiseta y di: ‘señores, me voy’”, arremetió.

Pero no se quedó allí ye hizo un llamado al presidente del club. “Señor Laporta, abra la puerta y que se vaya. Esta gente que no siente los colores, que se vaya. Yo sudé esta camiseta y sé lo que es el Barça”, afirmó.

Stoichkov, además, elogió a Xavi Hernández por dejar a Dembélé fuera de las convocatorias. “Te aplaudo como entrenador que no lo lleves porque ese vestuario se merece un respeto. Con 121 años de historia, merece respeto nuestro club y nuestro escudo”, señaló.

Por último, criticó la forma de juego del francés. “Muchas gracias por estar engañando a la gente haciendo creer que sabes jugar al fútbol. Te lo digo yo que jugué en esa posición”, sentenció.