La particular historia de Branco Ampuero y su pareja en la previa de la Supercopa

Este domingo la Universidad Católica y Colo-Colo se verán las caras por una nueva edición de la Supercopa del fútbol chileno. Los cruzados llegan a esta instancia tras consagrarse como campeones del Torneo Nacional, mientras que los albos por su título de Copa Chile.

Sin embargo, en la previa de este trascendental partido entre la UC y el cacique ocurrió una llamativa historia, la cual involucra al defensor de los cruzados, Branco Ampuero, Y es que el ex Deportes Antofagasta tuvo que aplazar su matrimonio, el cual estaba programado un día antes del trascendental duelo.

Así lo confesó su novia, Gabriela Díaz, quien en sus redes sociales posteó: “Mi Branco va rumbo a Concepción, feliz de cumplir con su pega! Pero a esta hora, nosotros deberíamos estar preparándonos para celebrar nuestro matrimonio”.

Y es que la fecha donde ambos se iban a casar era este sábado 22 de enero, la cual estaba confirmada. De hecho, la pareja de Ampuero confesó que “buscamos el lugar, mandamos las invitaciones y contratamos todo”. Sin embargo, hace poco más de un mes la ANFP confirmó la realización del evento este 23 de enero, por lo que Ampuero le solicitó a Gabriela cambiar la fecha y ella sin pensarlo se negó.

Pero la futura novia cuenta que “pasaron un par de días, estábamos en plenas vacaciones y veía la cara de mi negro (Ampuero) complicado, apenada. ‘¿Cómo tanta mala suerte?, me decía. Él, como siempre quería estar disponible”, cuenta Gabriela que además agrega que gracias a la ayuda de unos amigos lograron cambiar la fecha, donde destacó la actitud de su novio.

“Así es Branco, así es el trabajo de los futbolistas (…) Nadie más que la familia sabe lo que significa esta pega. Él siempre quiere estar y eso es lo que amo profundamente de él, su buena disposición a todo, su profesionalismo”, destacó.

Finalmente, agregó un gran sentido del humor: “Nuestro matrimonio se va a celebrar igual. Unos días antes, unos días después… ¿En realidad? Me daba igual, solo me importa que él esté tranquilo y feliz. Si hay algo que el fútbol me ha enseñado, es dejar que las cosas fluyan”.

“Mañana mi negro estará disponible, nosotros nos casamos en unos días y todo está bien, todos somos felices. Nos vemos mañana en la cancha y espero estar celebrando, igual que en la segunda foto”, cerró Gabriela, compartiendo una imagen junto al defensa de la UC celebrando el tetracampeonato.

De esta forma, Ampuero estará disponible para el partido de mañana, donde la UC buscará quedarse con un nuevo título ante Colo-Colo. El duelo está programado para las 19 horas, con transmisión de Deportes en Agricultura.