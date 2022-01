Mario Salas arremete contra Melipilla: “Esperemos que estos clubes no existan más en el fútbol chileno”

Tras el triunfo por 3-2 de Huachipato ante Copiapó en el partido de ida de la promoción, el técnico de los Acereros, Mario Salas, se refirió en duros términos a Deportes Melipilla por las irregularidades en el caso de los dobles contratos, que obligaron a posponer esta instancia y que significaron el descenso de los Potros.

En diálogo con TNT Sports, el entrenador de los acereros aseguró que “esperemos que todo esto que sucedió con Melipilla no vuelva a suceder y que esos clubes no existan más en el fútbol chileno. Que el fútbol se limpie y parta por ser rigurosamente estricto con estos clubes¨.

Además, Salas tuvo palabras para describir cómo han vivido esta espera desde el club: ¨No sé de dónde sacaron que para Huachipato era más fácil, cuando nosotros éramos el equipo que más incertidumbre tenía, el único que no sabía si jugaba o no jugaba¨.

El ex entrenador de Colo-Colo complementó diciendo que “estuvimos mucho tiempo entrenando sin saber qué hacer. Pusimos en jaque el inicio de los campeonatos que se vienen y la verdad es que nosotros no nos excusamos, no nos lamentamos, y lo único que nos interesa es ganarle a Copiapó en Talcahuano y hacer el fútbol que nos corresponde¨.

El partido de vuelta entre Huachipato y Copiapó está programado para este miércoles 26 de enero a las 19:00 horas, en el estadio CAP de Talcahuano.