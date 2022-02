Ronaldo revela particular anécdota junto a Romario: “Me invitaba a salir para cansarme y quitarme el puesto”

Ronaldo Nazario es considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Sus brillantes actuaciones en el Inter de Milán, el Real Madrid o la selección brasileña hicieron que se ganara el apodo de El Fenómeno.

A más diez años de su retiro del fútbol y como propietario del Valladolid de España y del Cruzeiro de Brasil, el astro brasileño se refirió a sus grandes habilidades futbolísticas y contó una llamativa anécdota.

En diálogo con Bobo Tv, en el canal de Twitch de Christian Vieri, Ronaldo aseguró que desde muy pequeño se dio cuenta que tenía cualidades diferentes al resto. “Lo intenté todo, de niño vi que era más fuerte que los demás. ¿Los goles que marqué superando a 3 ó 4 jugadores? Eso no es algo que se pueda entrenar. En el fútbol de nuestra generación teníamos muy malos entrenamientos, recuerdo que teníamos que hacer 6 ó 7 kilómetros de carrera que no necesitaba porque era velocista. Hacía 30-35 sprints por partido, creía que tenía que llegar a los 40, pero no podía convencer a los entrenadores de ello. Con Cúper, porque hay que hablar de él, hacíamos un calentamiento de 3 kilómetros. Menos mal que las cosas han mejorado con los años”, sostuvo.

El brasileño, además, elogió a Neymar y confesó que le encantaría verlo ganando un Mundial. “Ojalá pudiera, ojalá pudiera ganar la Copa del Mundo. En términos de números me ha superado a mí, a Zico, a Romario, ahora está a cinco goles de superar a Pelé. Me encanta, marca mucho, luego quizá haya quien le critique por su vida privada y porque ha ganado pocos premios individuales”, indicó.

Al ser consultado por quién es el mejor delantero del mundo actualmente, no lo dudó. “Benzema en mi opinión, pero Lewandowski está muy cerca. Haaland llegará a ser muy fuerte, tal vez incluso el número uno, pero no tiene la técnica de los dos primeros”, comentó.

Por último, contó una particular anécdota con Romario cuando coincidieron en la selección de Brasil. “Romario era un hijo de puta porque hacía a los jóvenes llevarle el café y limpiarle las botas. Un día me dijo de repente: ‘Prepárate que esta noche salimos, vente conmigo y no te preocupes…’ Había preparado una escalera para saltar el muro del hotel y enseguida tenía un taxi. Volvimos a las cinco de la mañana y en el entrenamiento estaba muerto. Entendí que estaba tratando de cansarme para quitarme el sitio”, cerró.