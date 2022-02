Ignacio Tapia en su llegada a la Universidad de Chile: “Es un desafío muy importante”

Universidad de Chile presentó a su séptimo refuerzo, el defensor Ignacio Tapia. En el día de hoy, el ex defensa de Huachipato tuvo su primer entrenamiento con los azules y expresó que llegar al Romántico Viajero es un “desafío muy grande que lo tomó con responsabilidad“.

“Creo que me he preparado bien para este momento, llevo 2 años ya de regularidad, así que estoy en un momento que me corresponde por el cual me corresponde estar acá. La verdad es algo que he estado buscando en mi carrera, era el paso que tenía que dar“, fueron las primeras palabras de Tapia como nuevo defensor del elenco azul.

De esta manera La U se prepara para lo que será su debut por el Campeonato Nacional que será como visitante ante Unión la Calera el próximo sábado 5 de febrero a las 18 horas en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.