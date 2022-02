Ya hicieron la tarea: todos los clasificados hasta ahora a Qatar

El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. La cita planetaria comenzará el próximo 21 de noviembre y poco a poco comienzan a conocerse los clasificados. Hasta el momento son 15 las selecciones que tienen asegurado su lugar en el evento internacional más importante del fútbol.

Además de Qatar, que tiene asegurado su puesto por ser el anfitrión, dos sudamericanos, diez europeos y dos asiáticos consiguieron su boleto a la cita mundial. Revisa a continuación el listado completo.

Sudamérica

Clasificados: Brasil y Argentina

Restan dos cupos y uno por repechaje

Europa

Clasificados: Francia, Bélgica, Croacia, Alemania, España, Suiza, Países Bajos, Dinamarca y Serbia.

Restan 3 cupos por repechaje

Asia

Clasificados: Qatar (anfitrión), Irán y Corea del Sur

Restan 2 cupos directo y uno por repechaje

Centroamérica

No hay clasificados por el momento

Pelean por 3 cupos y uno por repechaje: Canadá (22), Estados Unidos (18), México (18), Panamá (17), Costa Rica (13), Jamaica (9), El Salvador (7), Honduras (3)

África

No hay clasificados por el momento

Pelean por 5 cupos: Egipto vs Senegal; Camerún vs Argelia; Ghana vs Nigeria; RD Congo vs Marruecos y Mali vs Túnez. (Llaves ida y vuelta programadas para el 21 y 29 de marzo).