El partido más frío de la historia: jugadores con síntomas de hipotermia provocan la molestia de Honduras

Estados Unidos derrotó a Honduras por 3-0 en el que será recordado como el partido más frío de la historia de la CONCACAF. Cuando el encuentro comenzó, el termómetro marcaba -16º en el Allianz Field. Y cuando terminó, la sensación térmica era de -29º.

En la previa, el director técnico del combinado hondureño, Hernán Gómez, cuestionó la decisión de EE.UU. de trasladar el compromiso a Minesota. “Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado”, lanzó.

Pese a las críticas el duelo se llevó a cabo en condiciones límite para los futbolistas. Incluso, dos seleccionados de Honduras (Luis López y Romell Quioto) fueron sustituidos en el descanso tras presentar síntomas de hipotermia. Afortunadamente, ambos recibieron asistencia médica de manera oportuna y lograron estabilizarlos.

Y como era de esperar, al término del partido, el estratega de Honduras se lanzó con todo. “Tengo en el vestuario a los chicos con malestar. Hay algunos con suero. El fútbol no es para sufrirlo. Jugar así no sirve”, indicó.

“No puedo hacer un análisis del partido con este clima. No soy capaz de hacerlo. Sería injusto hacer un diagnóstico. En estas circunstancias los jugadores no podían dar un buen nivel. Esto no es un espectáculo de fútbol”, sentenció.