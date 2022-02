Schweinsteiger revela detalles de su relación con Mou: “El día de mi cumpleaños me mandó a entrenar con la filial”

La estadía de Bastian Schweinsteiger en el Manchester United estuvo lejos de lo esperado. En 2015, el alemán dejó atrás 13 temporadas en la Bundesliga para buscar nuevos aires. Se decidió por ir a la Premier League y jugar en los Diablos Rojos.

Sin embargo, en la banca estaba José Mourinho, con quien tuvo más de un problema. A casi tres años de su retiro, contó detalles de su relación con el estratega portugués. “Fue todo muy extraño. El día de mi cumpleaños llegué al vestuario para prepararme para el entrenamiento y alguien me dijo que no podía vestirme ahí, que tenía que salir a entrenar con el filial”, reveló.

“Estaba muy dolido. Luego hablé con José Mourinho y me dio una explicación rara, relacionada con la lesión que había tenido. Tenía bastante ilusión por jugar con él, sobre todo porque ya había intentado ficharme cuando entrenaba al Inter y al Real Madrid”, agregó.

El campeón del mundo con Alemania detalló que Mou se disculpó con él, pero que ya era demasiado tarde. “Le tenía mucho respeto, pero no entendía esa situación y por qué me prohibieron trabajar con el equipo. Tiempo después, Mourinho vino a verme, se disculpó y admitió estar equivocado. Fue una buena actitud de su parte, pero para entonces ya había perdido las ganas de estar en el Manchester United, ya no estaba al 100% en el club”, confesó.

Luego de ganarlo todo con el Bayern y su irregular paso por Manchester, Schweinsteiger emigró a la MLS, donde luego de tres temporadas decidió decir adiós al fútbol.