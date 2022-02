En una dramática definición Senegal vence a Egipto y conquista su primera Copa de África

En un infartante partido, Senegal de la mano de Sadio Mané venció en tanda de penales por 4-2 al Egipto de Mohamed Salah y conquistó la primera Copa de África de Naciones de su historia. Durante los 120 el encuentro estuvo igualado sin goles.

Al principio del partido, Mané erró un penal que fue atajado por el arquero del elenco Faraón, Mohamed Abou Gabal. Esto fue gracias a que Salah le indicó al portero como iba a patear el delantero senegalés.

De ahí más el guardameta de Egipto fue la gran figura del partido hasta los penales, en donde no pudo contener todos los remates del elenco senegalés.

De esta manera la escuadra dirigida por Aliou Cissé logró su primer trofeo en este tipo de competición.

We did it —— CHAMPION D’AFRIQUE #TeamSenegal #TotalEnergiesAFCON2021 pic.twitter.com/7R1ncpevlN

— Football (@FootballSenegal) February 6, 2022