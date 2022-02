Édouard Mendy, el arquero que pasó de estar sin club a ser multicampeón

Los focos de la final de la Copa Africana de Naciones estaban puestos en las figuras de Liverpool, Mohamed Salah y Sadio Mané. Sobre todo en este último, tras el triunfo de Senegal sobre Egipto en los lanzamientos penales. Sin embargo, hay un compañero que, tal como sucedió en esta copa, le ha tocado vivir bajo las sombras.

Hablamos del arquero senegalés Édouard Mendy del Chelsea, quien se transformó en una de las figuras del partido, conteniendo el cuarto penal a Mohanad Lasheen para darle la posibilidad a Mené de transformarse en héroe, lanzando el último penal. Y así lo hizo, entregándole la primera copa africana a los Leones de Téranga.

Y es que otra vez estaba en segundo plano Mendy. Aunque tras el partido se fotografió para su Instagram con la Copa de África, el Guante de Oro de la Copa y el The Best al mejor portero de 2021, gran parte de su historia la ha vivido en un expectante papel secundario. Así llegó al Chelsea y así lo ha hecho en Senegal. No obstante, el meta de 29 años ha sabido hacerse un espacio en la elite durante el último tiempo, en una historia de vida de película.

A punto de dejar el fútbol

Pero no todo fue fácil para Mendy. Y es que hace ocho años, el arquero de Chelsea estaba sin club. Esto tras salir del Cherbourg (Cuarta división. E incluso estuvo a punto de dejar el fútbol. De hecho, se apuntó a cobrar el subsidio por desempleo.

“Me surgieron dudas. Estábamos esperando a nuestro primer hijo y tuve que cobrar la ayuda por desempleo para dedicarme por completo al fútbol. Si alguien me hubiera dicho hace seis años que estaría aquí, ni le hubiera escuchado”, recordó el meta.

Una experiencia que no recuerda de buena manera Mendy: “Tengo una cita en Pôle Emploi (agencia gubernamental francesa que registra a las personas desempleadas, las ayuda a encontrar trabajo y les brinda ayuda financiera). Llegas, haces cola, hay chicos gritando en el mostrador, la gente se queja… Cuando es mi turno, el asesor me preguntan: ‘¿Qué buscas?’. ‘Un club, porque soy futbolista’. ‘¡Ah, pero nosotros no podemos ayudarte!’. Entonces pensé: ‘Ya está, lo que esperabas lograr en el fútbol, hay que dejarlo de lado"”.

Y las cosas del fútbol y de la vida no permitieron que Mendy tomara esta decisión y a los 26 años, tras estar un tiempo en la filial de Marsella, debutó en la Ligue 1. Sí, a los 26 años. La poca experiencia en una de las principales ligas de Europa no fue impedimento para que el Chelsea se fijara en él y lo fichara en el verano del 2020, a cambio de 24 millones de euros.

Sueño complido y lleno de trofeos

Este gran salto al cuadro londinense no pasó para nada desapercibido. El senegalés le quitó el puesto a una de las promesas del fútbol español (Kepa) y se transformó en un inamovible. Además, le entregó seguridad a la retaguardia y fue clave en la obtención de la Champions League y la Supercopa 2021. ¡En un solo año!

Pero eso no fue todo, ya que a la entrada de este 2022, el futbolista logró consolidarse como uno de los mejores porteros del mundo, consiguiendo el premio The Best a mejor arquero, superando a Gianluigi Donnarumma y Manuel Neuer. Una distinción importante para revalidar una carrera que estuvo a punto de no continuar.

Y, finalmente, a esto, se sumó su gran actuación de la Copa Africana de Naciones, donde consiguió tres porterías en cero en los cinco duelos disputados de la Copa, además de atajar el cuarto penal, lo cual ayudó para que Senegal levantara su primer trofeo. Una historia de película que, por suerte, sucedió en la realidad.