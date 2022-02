[Video] “Jack estalló”: Figura del Manchester City no pudo ingresar a un bar por ir demasiado borracho

Jack Grealish, atacante del Manchester City, ha dado que hablar en las últimas horas por una situación que protagonizó fuera de las canchas. La figura de los ciudadanos ha sido viral en Tik Tok en un video donde le niegan la entrada a un bar por ir demasiado borracho.

En el registro audiovisual se ve a Grealish en evidente estado de ebriedad. Tanto así, que debe ser sostenido por uno de sus compañeros. Mientras lo graba, el autor del video comenta: “Jack estalló, no puede entrar, míralo, Jack estalló”.

Grealish habría salido junto a sus compañeros de equipo Kyle Walker y Riad Mahrez. Aunque a estos se les vio en mucho mejor estado. Esta no es la primera vez que la figura por la que el City desembolsó 117 millones de euros es visto en este tipo de situaciones.

Hace algunos dos meses no fue considerado luego que, junto a Phil Foden no se presentaran “a una sesión de recuperación en las condiciones adecuadas”. Tras ello, Grealish pasó varios encuentros en la banca. Al ser consultado, Pep Guardiola afirmó que su decisión no fue únicamente para rotar jugadores, lo que dejó entrever un acto de indisciplina por parte del jugador.