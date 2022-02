Cinco partidos sin marcar: Cristiano Ronaldo vive su peor racha goleadora en 13 años

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United no ha sido lo esperado. El portugués dejó la Juventus para volver a Old Trafford en el pasado mercado de pases, sin embargo, a casi seis meses de su fichaje, no ha cumplido con las expectativas.

CR7 atraviesa su peor racha goleadora a nivel de clubes de los últimos 13 años. De hecho, no ha marcado en todo lo que va del 2022, donde además erró un penal.

La última vez que Cristiano pasó cinco partidos sin marcar fue precisamente vistiendo la camiseta de los Diablos Rojos, durante su última temporada antes de partir al Real Madrid. En aquella oportunidad, el luso acumuló 9 partidos de Premier League sin hacer un gol. Su mala racha se extendió entre el 22 de noviembre del 2008 al 17 de enero del 2009.

Durante sus estadías en el Real Madrid y la Juventus, el atacante solo llegó a acumular cuatro encuentros sin sumar. Ronaldo no lo pasa bien en Manchester, por ello se vinculó su nombre al París Saint-Germain, club que iría en busca de su fichaje en caso de que Zinedine Zidane asuma la banca técnica.