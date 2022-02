Futbolista de la MLS fue acusado de graves hechos de violencia doméstica

La situaciones de violencia en las que se ven involucrados los futbolistas y sus parejas se ha hecho más común de lo normal, lamentablemente. Esta vez, el acusado fue el peruano Andy Polo (27), compañero de Felipe Mora en el Portland Timbers de la MLS., quien fue denunciado por su pareja por violencia doméstica.

El relato fue emitido en el programa peruano Magaly TV La Firme, donde Génesis Alarcón, esposa de Polo, lo acusó de violencia física y psicológica desde su primer embarazo. “Me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado”, confesó la mujer, además agregó que también “me menospreció como mujer, diciéndome que nadie se iba a fijar en mí”.

Pero lamentablemente eso no es todo, ya que Alarcón también reveló que el seleccionado peruano también limitaba sus libertades. “Él era el que gastaba y pagaba. Cuando no podía, mandaba a su amigo y yo debía ir con él a hacer mis compras”, sostiene.

Asimismo, agrega que sus hijos tampoco fueron ajenos a la violencia contra ella e incluso también fueron víctimas de su padre. “Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de ellos”. De la misma forma, indicó que a uno de sus hijos “le pellizcó porque no encontraba una media que se había caído detrás de una cama… Mis hijos cuando hablan con él, no querían mirarlo. Estaban todos asustados”. Además, la víctima denunció que Polo no se hace cargo de la pensión, por lo que se ve obligada a “vender zapatillas y otras cosas personales para poder subsistir”.

Portland indiferente y MLS actúa

Este duro relato de Génesis Alarcón no dejó indiferente a nadie, aunque desde el club del peruano no tomaron mayores medidas hasta que la denuncia se hizo pública. “Convencieron a la policía de que era un lío doméstico en el que nadie tenía que meterse. Ellos ya sabían que este tipo de maltratos se daba en el interior de tu casa. Han tenido que esperar que esta denuncia llegue a la televisión para que ellos (los Timbers) recién actúen”, sostuvo Alarcón.

Pero Alarcón no quedó impune, ya que la MLS, campeonato donde milita el club de Polo, lo suspendió de cualquier competencia organizada por ellos.

Esta decisión fue publicada en las redes sociales de la competencia: “Major League Soccer ha suspendido al jugador de Portland Timbers Andy Polo por las acusaciones de violencia doméstica. Con efecto inmediato, el Sr. Polo tiene prohibido participar en cualquier actividad del equipo en espera del resultado de la investigación de la MLS. La MLS permanecerá en estrecha comunicación con los Timbers y MLS Players Association durante el proceso”.