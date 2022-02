Mark González y acusaciones de malos tratos contra Pablo Guede: “El tiempo me dio la razón”

La salida de Pablo Guede del Necaxa sigue dando que hablar. Tras confirmarse su partida de los Rayos, salieron a la luz acusaciones de malos tratos en su contra.

Según información de Récord, el entrenador argentino era “déspota” con los trabajadores del club. Además, se le acusa de haber llevado a familiares a trabajar al Necaxa.

En ese contexto, el ex futbolista nacional Mark González, lanzó un contundente mensaje contra el DT. El ex seleccionado nacional compartió la noticia en su cuenta de Instagram y señaló: “Creo que finalmente el tiempo me dio la razón”.

González y Guede coincidieron en 2017 en Colo Colo. El ex jugador del Liverpool ha señalado en más de una oportunidad que tuvo uno que otro encontrón con el entrenador. “No es una buena persona”, ha dicho en ocasiones anteriores.